В ДТП с тремя иномарками во Всеволожском районе погибли двое мужчин и пострадала женщина

Автомобили столкнулись на 96 км внешнего кольца КАД.

В четверг, 8 августа, в 10:40 во Всеволожском районе Ленобласти на 96 км внешнего кольца КАД столкнулись "Hyundai", "Volkswagen" и "Mazda". На месте погибли мужчины: 69-летний водитель "Hyundai" и 46-летний водитель "Volkswagen". Также пострадала одна 43-летняя пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась в третьем ряду. По предварительным данным, "Hyundai" влетел в "Volkswagen", после чего в них въехала "Mazda".

Из-за ДТП дорогу перекрыли и оставили движение только на первой полосе и обочине. На месте работали службы спасения и сотрудники дорожной инспекции. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что из-за неудачной парковки на улицы Веденеева у машины отвалилась часть бампера.

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