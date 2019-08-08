Видео: из-за неудачной парковки на улицы Веденеева у машины отвалилась часть бампера

Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем неудачной парковки на улице Веденеева, случай произошел 7 августа. Водитель хотел поставить свою машину вдоль дороги, однако столкнулся с бордюром, и часть переднего бампера отвалилась на проезжую часть.
За рулем красной машины была девушка, она вышла из авто, чтобы осмотреть повреждения.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Мебельной улице ночью сгорели два автомобиля. Никто не пострадал, но у машин были уничтожены сгораемые части.
Видео: Piter.TV
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