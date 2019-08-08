На Мебельной улице ночью сгорели два автомобиля

Пожар потушили менее, чем через час.

Ночью 8 августа в Приморском районе Петербурга сгорели две иномарки. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Петербургу, сведений о пострадавших не поступало.

Сообщение о пожаре по адресу улица Мебельная, 33 поступило в 03:59. В 04:58 пожар локализовали. В "Киа" и "Мерседесе" огонь уничтожил сгораемые части, автомобили стояли по соседству.

В тушении приняли участие 10 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

Как отметили очевидцы, "Мерседес" был совсем новым, его выпустили в 2019 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Партизана Германа насмерть сбили пешехода.

Видео: vk.com/spb_today