На улице Партизана Германа насмерть сбили пешехода

Мужчина переходил дорогу вне "зебры".

В ночь с 7 на 8 августа по адресу улица Партизана Германа, 47 произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

За рулем "Киа" находилась женщина. По ее словам, она двигалась со скоростью 60-65 км/час. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, и машина не успела затормозить. Несмотря на то, что на место оперативно приехала реанимация, мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

Как отметили пользователи Сети, на этом участке пешеходы нередко перебегают дорогу и создают аварийные ситуации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе сбили мужчину на электросамокате.

Видео: Piter.TV