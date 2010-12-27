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Весь в крови и бинтах: в Приморском районе сбили мужчину на электросамокате
Сегодня, 9:14
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Cherepanov

Весь в крови и бинтах: в Приморском районе сбили мужчину на электросамокате

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Инцидент произошел на перекрестке Торжковской улице и набережной Черной речки.

В четверг, 8 августа в Приморском районе на перекрестке Торжковской улице и набережной Черной речки сбили мужчину на электросамокате. По сообщению очевидца, пострадавший был в крови и бинтах, им занялись врачи скорой помощи. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Напомним, что в Петербурге выступали с предложением ограничить скорость движения самокатов и сегвеев до 10-15 км/ч. Нынешние правила дорожного движения признают за владельцами электрического транспорта статус пешехода, а столкновения  с автомобилями не считаются ДТП. На данный момент ГУОБДД МВД проводит исследования административно-правового статуса владельцев электромеханических транспортных средств.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что восемь автолюбителей устроили драку с поножовщиной у моста Александра Невского.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: в приморском районе сбили мужчину на электросамокате
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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