Восемь автолюбителей устроили драку с поножовщиной у моста Александра Невского

Одного из них госпитализировали в Александровскую больницу.

В среду, 7 августа в Красногвардейском районе драка автомобилистов закончилась поножовщиной. Она началась около 20:20 у съезда с моста Александра Невского на Занаевский проспект, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт разгорелся между водителями Hyundai Solaris и Daewoo Nexia, а также их пассажирами. Всего на дуэль из каждой машины вышло по четыре человека. По итогу 30-летний мужчина из Daewoo Nexia получил ножевое ранение и уехал в Александровскую больницу. Остальные участники драки скрылись, по предварительной информации, некоторых из них задержали у станции метро "Ладожская".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Шоссейной улице ДТП собрало паровозик из машин.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте