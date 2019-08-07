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На Шоссейной улице ДТП собрало паровозик из машин 

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К счастью, никто не пострадал.

В среду, 7 августа, Всеволожском районе столкнулись сразу несколько машин. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Инцидент произошел на Шосейной улице. Причина массового ДТП неизвестна. О пострадавших также нет никакой информации.

 в районе дома №81, столкнулись сразу несколько машин

уточняет корреспондент

На кадрах видно, что у машин имеются небольшие повреждения: разбиты стекла, помят бампер и капот.

На месте работают соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что Думская и Ломоносова стали пешеходными улицами.

Видео:Piter.TV

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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