На Шоссейной улице ДТП собрало паровозик из машин 

В среду, 7 августа, Всеволожском районе столкнулись сразу несколько машин. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Инцидент произошел на Шосейной улице. Причина массового ДТП неизвестна. О пострадавших также нет никакой информации.
в районе дома №81, столкнулись сразу несколько машин
уточняет корреспондент
На кадрах видно, что у машин имеются небольшие повреждения: разбиты стекла, помят бампер и капот.
На месте работают соответствующие службы.
Ранее мы сообщали о том, что Думская и Ломоносова стали пешеходными улицами.
Видео:Piter.TV
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