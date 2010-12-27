Думская и Ломоносова стали пешеходными улицами

Самые "пьяные" улицы будут перекрыты по праздникам и выходным.

В среду, 7 августа, стало известно о том, что самые "пьяные" улицы Петербурга стали пешеходными. Об этом сообщили в ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения".

Так, Думская улица и отрезок соседней улицы Ломоносова от Садовой до набережной канала Грибоедова будут перекрыты по праздникам и выходным.

Известно, что 26 июля на этих участках уже вводили ограничения движения автотранспорта. На Думской и по отрезку Ломоносова это делали с помощью знаков 5.33 "Пешеходная зона".

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга на чердаках установили сигнализации от руферов.

Фото:pixabay