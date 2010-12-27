На сегодняшний день сигнализации появились по девяти адресам.

В среду, 7 августа, стало известно о том, что в центре Петербурга на чердаках установили сигнализации от руферов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Центрального района.

В данный момент сигнализации установлены по девяти адресам. Так, руферы не смогут проводить нелегальные экскурсии на набережной реки Фонтанки, 32/1, на Шпалерной улице, 6 и 8 и по улице Чайковского 2/7, лит. В и лит. Л.

В администрации Центрального района отметили, что выход на крышу возможен только в специальных местах, которые оборудованы системами безопасности.

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