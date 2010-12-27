В Пулково пассажира задержали за развратные действия на борту самолета

Возбуждено дело по факту хулиганства.

В среду, 7 августа, в Пулково задержали пассажира за развратные действия на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба

Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Как оказалось, 22-летний эксгибиционист прямо во время полета "похвастался" своими гениталиями. Остальных пассажиров такой поступок неприятно удивил, поэтому по прилету молодого человека ожидали сотрудники полиции.

Возбуждено дело по факту хулиганства.

Ранее мы сообщали о том, что курьер на велосипеде не довез еду из-за ДТП на Парашютной улице.

Фото:Pixabay