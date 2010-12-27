Курьер на велосипеде не довез еду из-за ДТП на Парашютной улице

В среду, 7 августа на регулируемом пешеходном переходе через Парашютную улицу сбили велосипедиста-курьера "Delivery Club". Об этом сообщили очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По предварительным данным, курьер пересекал "зебру", не слезая с велосипеда. Вероятно, с ним все хорошо: на опубликованной фотографии с места ДТП молодой человек присел отдохнуть на поребрик. О состоянии автомобиля пока ничего неизвестно.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Янино-1 грузовик с биотуалетами столкнул три иномарки.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте
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