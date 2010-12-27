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Курьер на велосипеде не довез еду из-за ДТП на Парашютной улице
Сегодня, 16:02
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Cherepanov

Курьер на велосипеде не довез еду из-за ДТП на Парашютной улице

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Молодой человек столкнулся с автомобилем, но серьезных травм не получил.

В среду, 7 августа на регулируемом пешеходном переходе через Парашютную улицу сбили велосипедиста-курьера "Delivery Club". Об этом сообщили очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительным данным, курьер пересекал "зебру", не слезая с велосипеда. Вероятно, с ним все хорошо: на опубликованной фотографии с места ДТП молодой человек присел отдохнуть на поребрик. О состоянии автомобиля пока ничего неизвестно.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Янино-1 грузовик с биотуалетами столкнул три иномарки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: дтп с курьером, на парашютной улице сбили велосепидиста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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