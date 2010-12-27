ДТП с запашком: в Янино-1 грузовик с биотуалетами столкнул три иномарки

Водитель "Газели" слишком поздно затормозил перед светофором.

В среду, 7 августа грузовик с биотуалетами стал причиной массового ДТП в Янино-1. Его водитель слишком поздно затормозил перед красным светофором и врезался в Lexus. Дорогую иномарку вынесло на обочину, по пути она снесла правое крыло Kia, которая от удара влетела в Mercedes. Об этом петербуржцы сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Благодатной улице в Петербурге забил "родник".

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте