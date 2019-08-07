На Благодатной улице в Петербурге забил "родник"

Сегодня, 7 августа, в Московском районе проводятся испытания теплосетей.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о том, что в Московском районе прорвало трубу, вода разлилась по проезжей части.

Инцидент произошел днем 7 августа на пересечении улицы Благодатной и Московского проспекта, недалеко от станции метро "Электросила". Сегодня в Московском районе "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит повторные испытания теплосетей на плотность и прочность для подготовки к новому отопительному сезону. Случившаяся авария помогла выявить неполадки для их дальнейшего исправления.

Также в зону испытаний вошли тепловые сети, которые находятся на улицах: Благодатная, Варшавская, Кузнецовская, Бассейная, Краснопутиловская, Фрунзе, Ленсовета, Авиационная, Алтайская, Гастелло, Орджоникидзе, Костюшко, Кубинская, Решетникова, Сызранская, а также проспектах: Московский, Ленинский, Юрия Гагарина, Новоизмайловский (территория студенческого городка).

Ранее Piter.TV сообщил о том, что съезд на развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют.

Видео: vk.com/spb_today