Съезд на развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют

В ночь с 7 на 8 августа шестой съезд с КАД около проспекта Энгельса временно закроют. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Участок будет недоступен для движения с 00:00 до 03:00 8 августа. На территории съезда будут менять асфальтобенное покрытие. В течение этого времени водители не смогут попасть с Ленинградской области в направлении из Приозерска на внешнее кольцо КАД.
Ранее дорожные работы прошли на съездах №2 и №5.
На время ремонта на трассе установят временные дорожные знаки, ограждающие элементы и световую сигнализацию.
Также Piter.TV сообщил о том, что с сентября петербуржцы смогут наблюдать за рекультивацией свалки в Новоселках онлайн.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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