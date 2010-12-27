Съезд на развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют

Съезд №6 будет закрыт для водителей на протяжении трех часов.

В ночь с 7 на 8 августа шестой съезд с КАД около проспекта Энгельса временно закроют. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участок будет недоступен для движения с 00:00 до 03:00 8 августа. На территории съезда будут менять асфальтобенное покрытие. В течение этого времени водители не смогут попасть с Ленинградской области в направлении из Приозерска на внешнее кольцо КАД.

Ранее дорожные работы прошли на съездах №2 и №5.



На время ремонта на трассе установят временные дорожные знаки, ограждающие элементы и световую сигнализацию.

Также Piter.TV сообщил о том, что с сентября петербуржцы смогут наблюдать за рекультивацией свалки в Новоселках онлайн.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"