В аварии на проспекте Науки пострадал курьер-подросток на электровелосипеде

В результате аварии подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка по факту ДТП на проспекте Науки, в котором пострадал несовершеннолетний курьер доставки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 августа у дома 23 по проспекту Науки 27-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, при выезде с дворовой территории, сбил передвигавшегося по тротуару на электровелосипеде 17-летнего подростка, работающего курьером.

В результате аварии подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее ребенок, которого сбил петербуржец на Приморском проспекте, скончался.

Фото: Piter.TV