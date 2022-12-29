Ребенок, которого сбил петербуржец на Приморском проспекте, скончался

Сегодня ночью полицейским поступила информация о том, что мальчик скончался.

Врачам не удалось спасти семилетнего мальчика, которого накануне сбил автомобиль в Приморском районе Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка" 18 августа.

Напомним, у дома 137к1 по Приморскому проспекту 17 августа 23-летний водитель машины Chery Tiggo наехал на перебегавшего проезжую часть и выбежавшего из-за припаркованной иномарки ребенка. В результате аварии его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сегодня ночью полицейским поступила информация о том, что мальчик скончался.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге таксист скончался на рабочем месте.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)