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Водитель автомобиля Chery на Приморском проспекте сбил семилетнего мальчика
Сегодня, 9:07
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Водитель автомобиля Chery на Приморском проспекте сбил семилетнего мальчика

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В результате аварии ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Приморском районе, в котором пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

У дома 137к1 по Приморскому проспекту 17 августа 23-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo и двигаясь по дворовой территории, сбил перебегавшего проезжую часть и выбежавшего из-за припаркованной машины семилетнего мальчика.

В результате аварии ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец на электровелосипеде сбил девятилетнего ребенка. 

Фото: Piter.TV

Теги: водитель сбил ребенка, дтп на приморском проспекте
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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