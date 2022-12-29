Водитель автомобиля Chery на Приморском проспекте сбил семилетнего мальчика

В результате аварии ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Приморском районе, в котором пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 137к1 по Приморскому проспекту 17 августа 23-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo и двигаясь по дворовой территории, сбил перебегавшего проезжую часть и выбежавшего из-за припаркованной машины семилетнего мальчика.

В результате аварии ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец на электровелосипеде сбил девятилетнего ребенка.

Фото: Piter.TV