На Изборской улице водитель минивэна сбил восьмилетнего пешехода

Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и без взрослых.

В Шушарах накануне произошло ДТП, в котором пострадал второклассник.

По данным АН "Оперативное прикрытие", вчера днем около дома 2/1 по Изборской улице водитель автомобиля LADA Largus сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и без взрослых.

В результате аварии школьника в состоянии средней степени тяжести и с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом нижней челюсти, ушибами госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени Раухфуса.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Известно, что за рулем минивэна был 48-летний мужчина, имеющий три судимости.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель "Газели" сбил девочку-подростка в Приморском районе.

Фото: Piter.TV