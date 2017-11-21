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На Изборской улице водитель минивэна сбил восьмилетнего пешехода
Сегодня, 8:25
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На Изборской улице водитель минивэна сбил восьмилетнего пешехода

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Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и без взрослых.

В Шушарах накануне произошло ДТП, в котором пострадал второклассник. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", вчера днем около дома 2/1 по Изборской улице водитель автомобиля LADA Largus сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и без взрослых. 

В результате аварии школьника в состоянии средней степени тяжести и с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом нижней челюсти, ушибами госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени Раухфуса. 

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Известно, что за рулем минивэна был 48-летний мужчина, имеющий три судимости. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель "Газели" сбил девочку-подростка в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водитель сбил ребенка, изборская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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