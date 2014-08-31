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Водитель "Газели" сбил девочку-подростка в Приморском районе
Сегодня, 8:58
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Водитель "Газели" сбил девочку-подростка в Приморском районе

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Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Приморском районе, в которой получила травмы девочка-подросток. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 26 ноября на пересечении улиц Вербной и Репищева 34-летний гражданин Таджикистана, управляя "Газелью", выехал на регулируемый перекресток на "красный" и сбил пешехода 2008 года рождения. Последняя также пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 

Пострадавшую госпитализировали в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Hyundai Solaris насмерть сбил пенсионерку на улице Кораблестроителей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп с подростком, приморский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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