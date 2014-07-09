Водитель Hyundai Solaris насмерть сбил пенсионерку на улице Кораблестроителей

На Васильевском острове произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 25 ноября в полицию поступила информация о том, что около дома 37 по улице Кораблестроителей на пешеходном переходе автомобиль Hyundai Solaris сбил пожилую женщину. Пенсионерка попыталась перебежать дорогу на "красный", но попала под колеса иномарки, которой управлял 43-летний мужчина.
От удара петербурженка погибла на месте. Ее личность устанавливается. Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Ранее мы рассказывали о том, что полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП на Лодейном поле.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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