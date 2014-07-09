Водитель Hyundai Solaris насмерть сбил пенсионерку на улице Кораблестроителей

Женщина попыталась перебежать дорогу на "красный".

На Васильевском острове произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 25 ноября в полицию поступила информация о том, что около дома 37 по улице Кораблестроителей на пешеходном переходе автомобиль Hyundai Solaris сбил пожилую женщину. Пенсионерка попыталась перебежать дорогу на "красный", но попала под колеса иномарки, которой управлял 43-летний мужчина.

От удара петербурженка погибла на месте. Ее личность устанавливается. Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП на Лодейном поле.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти