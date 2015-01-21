Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП на Лодейном поле

Также в петербургском МВД проводят проверку по факту аварии на улице Кораблестроителей.

Полиция Санкт-Петербурга расследует обстоятельства двух смертельных ДТП, которые произошли накануне. Проводится проверка по факту аварии на улице Кораблестроителей и на трассе "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок", – следует из информации пресс-службы городского МВД.

По данным правоохранителей, инцидент в Василеостровском районе произошел сегодня около 17 часов. Было установлено, что женщина пыталась перебежать дорогу в зоне нерегулируемого перехода и попала под машину. Пострадавшая погибла на месте от сильного удара. Ее личность устанавливают в полиции.

На трассе в районе Лодейного поля авария произошла в 14:20. На 7 км дороги столкнулись лоб в лоб выехавший на встречную полосу легковой автомобиль и фура. В результате столкновения пострадала пассажир "Хендая" – 50-летняя женщина погибла на месте от полученных травм.

Ранее мы сообщали, что росгвардейцы задержали нетрезвого водителя из Вологодской области, который скрылся с места ДТП.

Фото: Piter.TV