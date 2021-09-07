Петербуржец на электровелосипеде сбил 9-летнего ребенка

Авария произошла на Дворцовой площади.

В районе Дворцовой площади 9-летний школьник попал под колёса велосипедиста. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 11 августа на Дворцовой площади 32-летний житель Васильевского острова, управляя электровелосипедом, двигаясь от Миллионной улицы к Дворцовому проспекту, сбил 9-летнего мальчика. Ребёнок шел с отцом от Большой Морской улицы к Эрмитажу.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы и ссадины.

Ранее на проспекте Королева столкнулись курьер на электровелосипеде и мужчина на моноколесе.

Фото: Piter.tv