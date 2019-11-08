На проспекте Королева эпично столкнулись курьер на электровелосипеде и мужчина на моноколесе

ДТП "лоб в лоб" случилось на тротуаре в Приморском районе.

Необычное столкновение произошло накануне, 9 августа, на проспекте Королёва в Приморском районе Петербурга. "Лоб в лоб" они встретились на тротуаре. Хорошо, что не задели пешеходов.

Видеозапись эпичного столкновения двухколесного и одноколесного транспортов выложили в ВК-сообществе "Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб". Пока пешеходы жались поближе к краям тротуара, будущие участник ДТП, будто бы не замечали ничего вокруг.

По предварительным данным, с тяжелыми травмами в больницу доставили 26-летнего местного жителя на моноколесе. Ушибы, ссадины, сотрясение мозга и перелом костей лица — вот неполный список всех травм, полученных им. Про второго участника на данный момент ничего не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщал, что уголовное дело заведено после ДТП под Тосно, где погиб ребенок.

Видео: ВКонтакте / сообщество "Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб"