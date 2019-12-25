Уголовное дело заведено после ДТП под Тосно, где погиб ребенок

На трассе М-11 под Петербургом водитель Skoda не заметил пешехода.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Тосненском районе Ленинградской области. В результате ДТП 12-летний ребенок скончался на месте происшествия.

ДТП произошло накануне, 9 августа, на 3-м километре автодороги "Ушаки-Рублево-Гришкино". Известно, что 57-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, двигаясь в сторону деревни Тарасово, совершил наезд на мальчика. Подросток переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, в месте, где проводились дорожные работы.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее Piter.TV сообщал, что на Яхтенной улице самокатчик сбил трехлетнего ребенка, а после попытался скрыться.

Фото: пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти