  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уголовное дело заведено после ДТП под Тосно, где погиб ребенок
Сегодня, 16:11
127
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Уголовное дело заведено после ДТП под Тосно, где погиб ребенок

0 0

На трассе М-11 под Петербургом водитель Skoda не заметил пешехода.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Тосненском районе Ленинградской области. В результате ДТП 12-летний ребенок скончался на месте происшествия. 

ДТП произошло накануне, 9 августа, на 3-м километре  автодороги "Ушаки-Рублево-Гришкино". Известно, что 57-летний водитель, управляя автомобилем Skoda,  двигаясь в сторону деревни Тарасово, совершил наезд на мальчика. Подросток переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, в месте, где проводились дорожные работы.

По данному факту полицией  возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).  

Ранее Piter.TV сообщал, что на Яхтенной улице самокатчик сбил трехлетнего ребенка, а после попытался скрыться.

Фото: пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп под тосно, смертельное дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии