Самокатчик сбил трехлетнего ребенка на Яхтенной улице

Пострадавший малыш был госпитализирован в больницу.

Накануне вечером, 9 августа, неизвестный на электросамокате сбил трехлетнего ребенка, который проезжал на детском самокате. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, его разыскивают.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, все проихошло в 18:15 у дома 2 по Яхтенной улице. Самокатчик двигался по тротуару, а ребенок двигался на детском самокате во встречном направлении в сопровождении родителей. В результате ДТП малыш был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент полицией проводится проверка, приняты меры к задержанию виновника аварии.

Ранее Piter.TV сообщал, что иномарка сбила самокатчика на перекрестке проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Пострадавший получил серьезные травмы, был госпитализирован в больницу.

Фото: Piter.TV