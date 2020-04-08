На остановке "Педиатрический университет" электросамокатчик сбил семилетнего мальчика

Констатированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны и переломы.

На автобусной остановке "Педиатрический университет" неизвестный на электросамокате сбил ребенка на высокой скорости. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГПМУ 17 октября.

Отмечается, что семилетний мальчик ждал общественный транспорт с дедушкой. Однако внезапно на ребенка наехал подросток на самокате, после чего пострадавший упал с высоты собственного роста лицом вниз на асфальт.

Мальчик пожаловался на боль в области лица, правого колена, правой кисти, также у него поврежден зуб. Дедушка сразу обратился в детское приемное отделение вуза. Его внука осмотрел хирург, были выполнены рентгенограммы. Ребенка госпитализировали в хирургическое травматологическое отделение с характерными для травмы диагнозами. Констатированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны и переломы.

По факту ДТП клиника университета направила телефонограмму в полицию.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)