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На остановке "Педиатрический университет" электросамокатчик сбил семилетнего мальчика
Сегодня, 12:14
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На остановке "Педиатрический университет" электросамокатчик сбил семилетнего мальчика

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Констатированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны и переломы.

На автобусной остановке "Педиатрический университет" неизвестный на электросамокате сбил ребенка на высокой скорости. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГПМУ 17 октября. 

Отмечается, что семилетний мальчик ждал общественный транспорт с дедушкой. Однако внезапно на ребенка наехал подросток на самокате, после чего пострадавший упал с высоты собственного роста лицом вниз на асфальт. 

Мальчик пожаловался на боль в области лица, правого колена, правой кисти, также у него поврежден зуб. Дедушка сразу обратился в детское приемное отделение вуза. Его внука осмотрел хирург, были выполнены рентгенограммы. Ребенка  госпитализировали в хирургическое травматологическое отделение с характерными для травмы диагнозами. Констатированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны и переломы. 

По факту ДТП клиника университета направила телефонограмму в полицию. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом в ДТП погиб водитель автомобиля Skoda. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: ребенка сбил самокатчик, спбгпму
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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