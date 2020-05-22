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Под Петербургом в ДТП погиб водитель автомобиля Skoda
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Под Петербургом в ДТП погиб водитель автомобиля Skoda

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Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 16 октября на 1-м километре автодороги "Подъезд к д. Ретселя от автодороги "Красное Село — Гатчина", вне населенного пункта, 69-летний водитель автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением и съехал в правый кювет. 

В результате аварии мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке курьер на велосипеде сбил пятилетнего мальчика. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: авария в ломоносовском районе, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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