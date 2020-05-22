Под Петербургом в ДТП погиб водитель автомобиля Skoda

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 16 октября на 1-м километре автодороги "Подъезд к д. Ретселя от автодороги "Красное Село — Гатчина", вне населенного пункта, 69-летний водитель автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением и съехал в правый кювет.

В результате аварии мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке курьер на велосипеде сбил пятилетнего мальчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти