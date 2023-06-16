В Сестрорецке курьер на велосипеде сбил пятилетнего мальчика

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские разыскивают велосипедиста, который сбил ребенка в Сестрорецке, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 15 октября в полицию Курортного района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним поступил пятилетний мальчик с ушибами и ссадинами. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Мать ребенка пояснила, что мальчика сбил курьер на велосипеде у памятника на улице Воскова и скрылся. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на Лиговском проспекте водитель Ford сбил ограждение и вылетел на тротуар.

Фото: Piter.TV