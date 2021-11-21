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В Сестрорецке загорелись бетономешалка и "КИА" после столкновения

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По факту ДТП полицией проводится проверка.

Сегодня, 16 июня, в 10:51 на Приморском шоссе произошла авария, в результате которой автомобили участников – бетономешалка и "КИА" – загорелись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

По данным ведомства, 29-летний водитель автобетоносмесителя пытался развернуться. В него въехал "КИА", которым управляла 44-летняя женщина. Автомобили вспыхнули. 

Пострадали автоледи "КИА" и двое детей 6 и 8 лет. Оба ребенка в тяжелом состоянии госпитализированы.

По факту ДТП полицией проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: вспыхнули иномарки, дтп в сестрорецке
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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