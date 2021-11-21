На Московском проспекте во время ДТП вспыхнули иномарки

Пожарные прибыли на место ДТП, чтобы потушить огонь. Одну из иномарок пришлось "утопить".

Сегодня, 21 ноября, в Московском районе Петербурга произошел пожар прямо на проезжей части. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На Московском проспекте легковушка "Хендэ" влетела во внедорожник, после чего пламя охватило иномарки. Огонь прибыли тушить пожарные. Чтобы ликвидировать пожар, одну из машин полностью залили водой.

Подробности инцидента уточняются. Выясняется информация о пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во время ДТП на трассе "Сортавала" из багажника иномарки вывалилось тело человека.

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