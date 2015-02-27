Во время ДТП на трассе "Сортавала" из багажника иномарки вывалилось тело человека

По факту убийства возбудили уголовное дело.

Во Всеволожском районе Ленобласти на трассе "Сортавала" из багажника легковушки во время столкновения с ограждением вылетел труп. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В ночь на воскресенье, 21 ноября, около 4:25 часов на 25 км трассы "Петербург-Сортавала" автомобиль Mitsubishi врезался в дорожное ограждение. От удара у машины открылся багажник, из которого вывалился труп мужчины. На шее убитого были замечены повреждения.

Известно, что за рулем иномарки находился 57-летний уроженец Оренбургской области. На данный момент выясняются обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что блогер Саид Губденский был лишен прав и ездил без номеров.

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