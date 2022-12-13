В Курортном районе автомобиль провалился под лед

Глубина акватории достигает 5,5 метров, а площадь – всего 10 "квадратов".

В Курортном районе машина провалилась под лед. Инцидент произошел в Сестрорецке на озере Разлив.

По информации Piter.tv, в результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Добавим, что озеро Разлив является искусственным. Оно появилось при строительстве Сестрорецкого оружейного завода. Глубина акватории достигает 5,5 метров, а площадь – всего 10 "квадратов".

Ранее на Piter.tv: на проспекте Маршала Жукова в колодце лежал мужчина.

Фото: pxhere.com