Сбившему ребенка в Новом Петергофе велосипедисту суд в Петербурге вынес приговор

Здоровью несовершеннолетнего был причинен тяжкий вред.

Мировой судья судебного участка №157 Петербурга огласила приговор в отношении велосипедиста, который сбил ребенка в Новом Петергофе. Ему вменяют ч. 1 ст. 268 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 25 июня.

Утром 9 июня 2023 года фигурант, управляя технически исправным велосипедом DINAMIK 1.0, выехал к посадочной площадке тротуара остановки общественного транспорта "ж/д Новый Петергоф" и не заметил следовавшего во встречном направлении по ней ребенка. Петербуржец сбил мальчика, в результате чего последний упал на асфальт. Здоровью несовершеннолетнего был причинен тяжкий вред.

В судебном заседании велосипедист признал свою вину и раскаялся. Гражданский иск по делу не заявлялся.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Суд возложил на К. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 23 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин., если это не связано с трудовой деятельностью; не изменять место жительства или пребывания, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не выезжать за пределы города Санкт-Петербурга без согласия указанного органа. Также, К. обязан являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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