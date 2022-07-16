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В ходе ДТП на Лиговском "Форд" сбил ограждение и вылетел на тротуар

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Сведений о пострадавших не поступало.

На пересечении Лиговского проспекта и улицы Коли Томчака недалеко от пешеходного перехода вечером 15-го октября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На месте уже работает полиция. Видеозаписью с последствиями инцидента поделился читатель Piter.TV.

Водитель "БМВ" не пропустил следующий за ним автомобиль марки "Форд", в результате чего последний вылетел на тротуар. Во время движения он сильно повредил ограждение, разделяющее проезжую часть и пешеходную зону. По итогам происшествия в том числе был задет припаркованный рядом автомобиль. О пострадавших в ДТП сведений не поступало.

Ранее мы рассказывали, что ГАИ расследует обстоятельства смертельного ДТП на улице Седова.

Видео: Piter.TV

Теги: вылетел на тротуар, дтп на лиговском, улица коли томчака
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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