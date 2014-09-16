Реанимобиль попал в ДТП на Лиговском проспекте

Авария произошла в День защитника Отечества.

Серьёзное ДТП с участием реанимационной бригады произошло в центре Петербурга на пересечении Прилукской улицы и Лиговского проспекта. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Судя по кадрам с места аварии, реанимобиль снёс ограждение, его передняя часть получила значительные повреждения. По предварительной информации, в ДТП также участвовали ещё два автомобиля, пишет 78.ru.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Неизвестно также, перевозила ли скорая помощь пациента на момент ДТП.На месте происшествия образовалась небольшая пробка, работают экстренные службы.

Ранее Piter.TV сообщал, что годовалую девочку госпитализировали с Маршала Блюхера после отравления неизвестной смесью.

Видео: 78.ru