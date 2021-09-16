Годовалую девочку госпитализировали с Маршала Блюхера после отравления неизвестной смесью

Малышке диагностировали отравление химическими или ядовитыми веществами.

Годовалая девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии после того, как съела неизвестную смесь возле дома №5 на проспекте Маршала Блюхера. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошёл накануне днём. Ребёнок употребил в пищу смесь неизвестного происхождения. Вскоре мать обнаружила девочку в бессознательном состоянии.

Ребёнка экстренно госпитализировали в реанимацию, где ей диагностировали отравление химическими или ядовитыми веществами. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге скончался пятилетний мальчик. Ему стало плохо дома после ужина.

Фото: Piter.TV