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В Петербурге госпитализировали мальчика после попытки сбежать из дома через окно
Сегодня, 10:04
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге госпитализировали мальчика после попытки сбежать из дома через окно

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Ребенка доставили в детскую больницу с серьезными травмами.

Накануне утром в полицию поступило сообщение, что из окна дома по улице Александровской Фермы сорвался ребенок, передает источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 11-летний мальчик, проживающий в квартире пятого этажа с мамой, отчимом и 3-летним сводным братом, хотел выбраться на улицу. 

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозгоой травмой, множественными переломами, ушибом легких и пневмоторексом. 

Отмечается, что семья не стоит на учете в ОДН, однако сам ребенок считается трудным и знаком инспекторам по делам несовершеннолетних. 

По делу проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что дворник обнаружил в подвале дома на Руднева мумию мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализация ребенка, падение с высоты, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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