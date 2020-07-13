В Петербурге госпитализировали мальчика после попытки сбежать из дома через окно

Накануне утром в полицию поступило сообщение, что из окна дома по улице Александровской Фермы сорвался ребенок, передает источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, 11-летний мальчик, проживающий в квартире пятого этажа с мамой, отчимом и 3-летним сводным братом, хотел выбраться на улицу.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозгоой травмой, множественными переломами, ушибом легких и пневмоторексом.
Отмечается, что семья не стоит на учете в ОДН, однако сам ребенок считается трудным и знаком инспекторам по делам несовершеннолетних.
По делу проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что дворник обнаружил в подвале дома на Руднева мумию мужчины.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все