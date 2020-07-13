В Петербурге госпитализировали мальчика после попытки сбежать из дома через окно

Ребенка доставили в детскую больницу с серьезными травмами.

Накануне утром в полицию поступило сообщение, что из окна дома по улице Александровской Фермы сорвался ребенок, передает источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 11-летний мальчик, проживающий в квартире пятого этажа с мамой, отчимом и 3-летним сводным братом, хотел выбраться на улицу.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозгоой травмой, множественными переломами, ушибом легких и пневмоторексом.

Отмечается, что семья не стоит на учете в ОДН, однако сам ребенок считается трудным и знаком инспекторам по делам несовершеннолетних.

По делу проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что дворник обнаружил в подвале дома на Руднева мумию мужчины.

Фото: Piter.tv