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Во Всеволожском районе обнаружили 12 бочек с неизвестным веществом. Участок оградили
Сегодня, 8:49
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nadezhda_sib

Во Всеволожском районе обнаружили 12 бочек с неизвестным веществом. Участок оградили

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Сегодня содержимое бочек будут определять специалисты.

В деревне Гарболово Всеволожского района обнаружили 12 металлических бочек емкостью по 200 литров с неизвестным веществом. Они находились в лесу на расстоянии 300 метров. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне сообщение о находке поступило на номер "112". Сотрудники МЧС оградили участок местности и обсыпали его абсорбирующим веществом. 

Сегодня около 11 часов на место должна прибыть химико-радиометрическая лаборатория Управления по обеспечению мероприятий Гражданской защиты Ленобласти. Специалисты возьмут анализ радиационного фона химически-опасных веществ. 

Ранее в Курортном районе на пляже рассыпали неизвестный химический порошок. 

Фото: pixabay.com 

Теги: бочки, лес, неизвестное вещество, экспертиза
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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