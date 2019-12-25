В Курортном районе на пляже рассыпали неизвестный химический порошок

Неизвестное вещество вывезли вместе с песком.

На прошлой неделе специалисты экологической аварийной службы СПб ГУП "Экострой" предотвратили аварийную ситуацию на одном из пляжей в Курортном районе Петербурга. Там обнаружили неизвестный химический порошок. Об этом 23-го июня сообщила пресс-служба Смольного.

Общая площадь загрязнения составила 1 кв.метр. Химическое вещество упаковали вместе с песком и увезли для дальнейшей утилизации.

Всего в период с 15 по 21 июня в экологическую аварийную службу обратились 165 граждан. Специалисты сделали 26 выездов, из них 24 – на ртутные загрязнения и сбор ртутьсодержащих приборов. Было вывезено 140 кг неизвестного химического вещества и 8 кг ртутьсодержащих отходов.

Сотрудники ГУП "Пиларн" очистили реки Смоленка, Новую, участок Ижоры от пленки нефтепродуктов. Акватории рек обработали пеной.

Комитет по природопользованию вынес 8 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в водоемах Ленобласти ищут утонувших людей.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: vk.com/parkdubki