В водоемах Ленобласти ищут утонувших людей

Водолазов заметили в карьере у СНТ Экология и в Кузьмоловском карьере.

В субботу, 20 июня, стало известно, что за предыдущие сутки у водоемов Ленобласти заметили сразу несколько групп водолазов, которые искали тела утонувших. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Первую группу заметили в пятницу вечером на Кузьмоловском карьере. Очевидцы отмечают, что ранее недалеко от места поисков "ребята прыгали с обрыва".

На вторую группу поисковиков обратили внимание уже в субботу утром. Спасателей заметили в карьере в рядом с СНТ Экология. В этом случае погибшего уже нашли. Очевидцы заметили тело утопленника, покрытое "сиреневым покрывалом", на берегу.

Ранее мы писали, что в карьере во Всеволожске утонул несовершеннолетний парень.

Фото: vk.com/spb_today