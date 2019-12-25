Специалистам предстоит определить, какая жидкость находится в них.

В Ленобласти обнаружили 40 канистр с неизвестным веществом, их отправили на экспертизу. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Канистры нашли в полосе отвода автомобильный трассы Молодёжное-Верхнее Черкасово. Исследования химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы области показали, что превышения нормы химических и токсических веществ нет.

На данный момент отходы уже убрали и временно поместили на специализированную площадку. После того, как будет определен химический состав содержимого емкости, канистры отправят на полигон в соответствии с определенном классом опасности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура помогла ликвидировать свалку на дороге на Металлострой.

Фото: пресс-служба правительства ЛО / Telegram