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В Ленобласти обнаружили 40 канистр с неизвестным веществом
Сегодня, 10:55
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nadezhda_sib

В Ленобласти обнаружили 40 канистр с неизвестным веществом

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Специалистам предстоит определить, какая жидкость находится в них.

В Ленобласти обнаружили 40 канистр с неизвестным веществом, их отправили на экспертизу. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Канистры нашли в полосе отвода автомобильный трассы Молодёжное-Верхнее Черкасово. Исследования химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы области показали, что превышения нормы химических и токсических веществ нет. 

На данный момент отходы уже убрали и временно поместили на специализированную площадку. После того, как будет определен химический состав содержимого емкости, канистры отправят на полигон в соответствии с определенном классом опасности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура помогла ликвидировать свалку на дороге на Металлострой. 

Фото: пресс-служба правительства ЛО / Telegram 

Теги: канистры, неизвестное вещество, отходы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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