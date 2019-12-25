Прокуратура помогла ликвидировать свалку на дороге на Металлострой

На участке складировались отходы мебельного производства.

Прокуратура Колпинского района добилась ликвидации несанкционированной свалки с отходами от производства мебели. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мусорная куча высилась на участке №5 БВ по дороге на Металлострой, который арендует компания "Синтез-Ресурс".

Известно, что свалка заняла примерно 42 квадратных метра, кроме того, на территории сжигали отходы в бочках и прямо на земле. В адрес руководителя компании внесли представление, после которого замусоренную территорию расчистили. Возбуждены административные дела.

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Фото: пресс-служба прокуратуры