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Прокуратура помогла ликвидировать свалку на дороге на Металлострой
Сегодня, 16:24
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Прокуратура помогла ликвидировать свалку на дороге на Металлострой

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На участке складировались отходы мебельного производства.

Прокуратура Колпинского района добилась ликвидации несанкционированной свалки с отходами от производства мебели. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мусорная куча высилась на участке №5 БВ по дороге на Металлострой, который арендует компания "Синтез-Ресурс".

Известно, что свалка заняла примерно 42 квадратных метра, кроме того, на территории сжигали отходы в бочках и прямо на земле. В адрес руководителя компании внесли представление, после которого замусоренную территорию расчистили. Возбуждены административные дела.

Ранее мы писали, что градозащитники пригласили петербуржцев на субботник на Смоленском лютеранском кладбище.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Теги: металлострой, прокуратура, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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