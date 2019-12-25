Градозащитники пригласили петербуржцев на субботник на Смоленском лютеранском кладбище

Большая уборка состоится в северной части некрополя 31 октября.

Градозащитники Василеостровского района Петербурга пригласили горожан на субботник на Смоленском лютеранском кладбище. Об этом сообщается в группе Василеостровского отделения ВООПИиК.

Активисты отметили, что большая уборка и благоустройство северной части некрополя 31 октября привязана к 215-летию со дня рождения скульптора Клодта. Барон был похоронен как раз в этой части кладбища, хотя позднее его прах перенесли в Некрополь мастеров искусств. Также здесь покоятся именитые ученые, предприниматели, художники, министры, педагоги и профессоры.

Кладбище основали на острове Декабристов в 1748 году, закрылся некрополь в 1939 году и сохранил множество старинных надгробных памятников, несмотря на значительно разорение. В 2018 году кладбище включили в государственный реестр объектов-памятников.

Сегодня северная часть некрополя находится в неудовлетворительном состоянии. Надгробные памятники сильно повреждены, поднят культурный слой, вдоль северной дорожки лежит строительный и бытовой мусор. отметили градозащитники

Приходить на субботник 31 октября нужно со своим садовым инвентарем.

Ранее мы сообщали, что садовому скверу в Выборге вернут исторический облик.

Фото: Василеостровское отделение ВООПИиК / "ВКонтакте"