Садовому скверу в Выборге вернут исторический облик

В 2021 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" начнется благоустройство Садового сквера в Выборге. Об этом сообщила газета "Выборг".
Сквер является объектом культурного наследия, поэтому в рамках благоустройства воссоздадут его первоначальный вид.
Реставрация объектов культурного наследия проходит с обязательным прохождением историко-культурной экспертизы. А она предполагает изучение архивных материалов, фотографий, по которым можно понять, как в свое время выглядел сквер.
Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район".
По словам Олега Лиховидова, специалисты по охране памятников Ленинградской области рекомендуют восстанавливать такие объекты в соответствии с их первичной планировкой. Касательно Садового сквера – это 1939 год.
Отметим, что памятник Горькому в центре сквера также представляет особую ценность. Как пояснил Олег Лиховидов, у памятника нестандартная отливка. Также этот памятник Горькому – единственный, где руки писателя расположены иначе, нежели на других монументах.
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Фото: газета "Выборг"
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