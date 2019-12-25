Садовому скверу в Выборге вернут исторический облик

Реставрация будет проходить в соответствии с первичной планировкой 1939 года.

В 2021 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" начнется благоустройство Садового сквера в Выборге. Об этом сообщила газета "Выборг".

Сквер является объектом культурного наследия, поэтому в рамках благоустройства воссоздадут его первоначальный вид.

Реставрация объектов культурного наследия проходит с обязательным прохождением историко-культурной экспертизы. А она предполагает изучение архивных материалов, фотографий, по которым можно понять, как в свое время выглядел сквер. Олег Лиховидов, помощник главы администрации МО "Выборгский район".

По словам Олега Лиховидова, специалисты по охране памятников Ленинградской области рекомендуют восстанавливать такие объекты в соответствии с их первичной планировкой. Касательно Садового сквера – это 1939 год.

Отметим, что памятник Горькому в центре сквера также представляет особую ценность. Как пояснил Олег Лиховидов, у памятника нестандартная отливка. Также этот памятник Горькому – единственный, где руки писателя расположены иначе, нежели на других монументах.

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Фото: газета "Выборг"