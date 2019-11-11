В Светогорске появится коворкинг

На его создание из областного бюджета выделено 4,6 млн рублей.

В Светогорском городском поселении создадут молодежный коворкинг. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, на материально-техническое обеспечение из областного бюджета выделят 4,6 млн рублей.

Всего в 2021 году на создание в Ленобласти 7 коворкинг-центров из областного бюджета выделят 29 млн рублей.

Напомним, проект "Молодежные коворкинг-центры" реализуется в Ленинградской области с 2018 года. Среди основных целей – обеспечение молодежи региона современными возможностями для личностного и профессионального развития.

Ранее мы написали о том, что в Выборге проведут обрезку аварийных деревьев.

Фото: администрация МО "Выборгский район"