В Охта Молл готовят крупные перемены с новым коворкингом и музеем будущего

В петербургском Охта Молл планируют открыть коворкинг и масштабный музей.

В торговом центре "Охта Молл" планируют расширение функциональных зон. Управляющий директор комплекса Анна Ходош сообщила, что руководство ведёт переговоры с потенциальным оператором коворкинга. Под новое пространство рассматривают участок площадью примерно 1 тыс м2, который освободится в середине следующего года после ухода одного из арендаторов.

На 2026 год запланировано открытие музея "Город будущего" на месте закрывшегося автосалона "Ключ Авто". Также рассматривается проект крупного ресторана на первом этаже торгового центра. По словам Анны Ходош, развитие таких форматов становится возможным благодаря плотной жилой застройке вокруг комплекса.

Фото: freepik (lifeforstock)