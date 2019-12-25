«Что можно сохранить – сохраним»: в Выборге проведут обрезку аварийных деревьев

Сотрудники отдела благоустройства администрации Выборгского района планируют провести работы по обрезке и омоложению деревьев Выборга. По словам главного специалиста комитета по городскому хозяйству отдела благоустройства, зеленый фонд Выборга стареет и становится аварийным. Именно поэтому нужно обрезать деревья или высаживать новые на месте старых.
На набережной 40-летия ВЛКСМ 4 года назад мы проводили омоложение ивы шаровидной методом глубокой обрезки, тем самым мы спасли дерево от гибели. Также вдоль набережной были обрезаны липы. Мы также продлили им жизнь. Заменили и старые тополя на иву шаровидную.
Елена Семенова, главный специалист комитета по городскому хозяйству отдела благоустройства.
Как объяснил эксперт, ива – дерево быстрорастущее, и как следствие, быстро стареет. У многих деревьев корневая система уже не держит ствол, и при штормовом ветре насаждения могут упасть. В частности, набережная, на которой растут ивы, насыпная.
Из-за тонкого слоя земли ивы не получают достаточно питания. Отчасти это тоже является причиной из быстрого старения и их последующей аварийности.
Обрезку будут проводить в зимний период. Сотрудники отдела благоустройства отметили, что бережно проведут процедуру, сохранив как можно больше деревьев.
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Фото: Piter.TV
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