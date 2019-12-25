«Что можно сохранить – сохраним»: в Выборге проведут обрезку аварийных деревьев

В Выборге остро стоит необходимость обрезки деревьев, которые представляют угрозу для здоровья прохожих. Отдел благоустройства проведет щадящую процедуру омоложения деревьев, постаравшись их сохранить.

Сотрудники отдела благоустройства администрации Выборгского района планируют провести работы по обрезке и омоложению деревьев Выборга. По словам главного специалиста комитета по городскому хозяйству отдела благоустройства, зеленый фонд Выборга стареет и становится аварийным. Именно поэтому нужно обрезать деревья или высаживать новые на месте старых.

На набережной 40-летия ВЛКСМ 4 года назад мы проводили омоложение ивы шаровидной методом глубокой обрезки, тем самым мы спасли дерево от гибели. Также вдоль набережной были обрезаны липы. Мы также продлили им жизнь. Заменили и старые тополя на иву шаровидную. Елена Семенова, главный специалист комитета по городскому хозяйству отдела благоустройства.

Как объяснил эксперт, ива – дерево быстрорастущее, и как следствие, быстро стареет. У многих деревьев корневая система уже не держит ствол, и при штормовом ветре насаждения могут упасть. В частности, набережная, на которой растут ивы, насыпная.

Из-за тонкого слоя земли ивы не получают достаточно питания. Отчасти это тоже является причиной из быстрого старения и их последующей аварийности.

Обрезку будут проводить в зимний период. Сотрудники отдела благоустройства отметили, что бережно проведут процедуру, сохранив как можно больше деревьев.

Ранее мы сообщили о том, что Геннадий Орлов помог жителям Приморской улицы оперативно решить коммунальные проблемы.

Фото: Piter.TV

