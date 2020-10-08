Геннадий Орлов помог жителям Приморской улицы оперативно решить коммунальные проблемы

Репортаж Piter.TV с очередного приема граждан по личным вопросам в кабинете главы администрации МО "Выборгский район".

Геннадий Орлов провел встречу с жителями Выборгского района. Больше всего жителей интересовали вопросы благоустройства, работы УК и ТСЖ. Так, один из участников приема пожаловался на некачественное асфальтирование придомовой территории.

После обращения к главе администрации все недочеты были устранены.

В 2018 году петербургская фирма сделала в нашем доме придомовую территорию. Были выявлены дефекты. Мы встретились, пообщались, в течение месяца мне сделали все, что необходимо. У нас с асфальта текла вода, был вскрыт асфальт, поставлены колодцы, вопрос решили. Константин Борисов, председатель совета дома №10 по Приморскому шоссе в г. Выборге

По словам председателя совета жильцов, это не первый случай, когда ему в решении коммунальных вопросов помогает лично глава администрации.

Я считаю, что без Геннадия Алексеевича эти вопросы бы затягивались. Мы общаемся 6 лет, это очень душевный человек, всегда искренне относится. Расскажешь о проблемах, человек и успокоит, и поможет во всем. Константин Борисов, председатель совета дома №10 по Приморскому шоссе в г. Выборге

Видео: Piter.TV