ДТП на Лиговском проспекте заняло две полосы

Перед поворотом на Витебский проспект столкнулись 3 автомобиля.

Сегодня вечером на Лиговском проспекте вблизи поворота на Витебский столкнулись 2 легковых и 1 грузовой автомобиль. В результате происшествия было перекрыто две полосы. Видеозаписью с итогами аварии поделился корреспондент Piter.TV.

Серьезных корпусных повреждений у столкнувшихся машин нет. Сведений о пострадавших в ДТП также на данный момент не поступало.

Ранее мы сообщали, что на территории нескольких районов Ленинградской области с 30 ноября по 9 декабря планируется усиление присутствия ГАИ и нарядом дорожно-патрульной службы. При этом общая аварийная ситуация в регионе характеризуется Госавтоинспекцией как стабильная.

Видео: Piter.TV