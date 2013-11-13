Иномарка Audi убегала от патрульной машины и врезалась в Kia на Лиговском проспекте

В салоне одного из транспортных средств находился ребенок.

Автомобиль Audi устроил аварию на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта. Водитель иномарки пытался убежать от погони ДПС, нарушил ПДД и влетел в машину Kia. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Машину выбросило на полосу встречного движения, она влетела в автомобиль Kia. Добавим, что в салоне одного из транспортных средств находился ребенок. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: на улице Репищевой в ДТП пострадали подростки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб